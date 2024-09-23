Спикер Путина, комментируя план победы Украины, заявил, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения в средствах массовой информации, пишет «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам представителя Кремля, руководство страны-агрессора внимательно изучит предложения Киева, как только соответствующая информация появится по официальным каналам. Песков отметил, что сейчас много противоречивых и недостоверных данных в СМИ о плане Зеленского, поэтому власти РФ «относятся к этому очень сдержанно».

В этом месяце, как сообщал Зеленский, он намерен представить план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис. Этот шаг поможет понять Киеву, готовы ли союзники обеспечить стране победу либо их поддержка направлена на сдерживание кремлевского диктатора.

Также глава государства в ходе общения с представителями СМИ заявлял, что план победы Украины будет доступен всем странам, в частности с ним должна ознакомиться Российская Федерация.