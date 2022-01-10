Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Facebook-страницу коллеги Медведчука по фракции Рената Кузьмина.



«Только что судья Белоцерковец из Печерского районного суда Киева продлила Виктору Медведчуку домашний арест ещё на два месяца».



Кузьмин уточнил, что данное решение — ничто иное, как нарушение закона. Ведь согласно законодательству, максимальный срок домашнего ареста не может быть более 6-ти месяцев. А этим решением домашний арест Медведчука продлили уже до 10 месяцев:



«Интересный факт: прокуроры из Офиса Генпрокурора, вообще не явились на этот судебный процесс. Они прислали на заседание своих подчиненных из районной прокуратуры, а это также является нарушением закона».

Стоит добавить, что недавно Виктор Медведчук пожаловался на действия Швейцарии в отношении своей дочери.