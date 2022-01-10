Об этом сообщил Комитет избирателей Украины на своей странице в социальной сети Facebook, передает «НБН».

В Комитете избирателей Украины рассказали о рекорде нынешнего созыва Верховной Рады. Речь идет о продолжительности зимних каникул народных депутатов.

Как оказалось, зимние каникулы народных депутатов самые длинные за последние 10 лет.

В КИУ напомнили, что последний раз депутаты собирались в станах Верховной Рады 17 декабря 2021 года и после этого ушли на каникулы. Следующий раз народные избранники соберутся в Раде в конце января 2022 года, а именно 25 января. Таким образом, получается, что заседаний парламента не будет целых 38 дней.

Кроме того, в КИУ для сравнения рассказали о длительности периодов без планарных заседаний предыдущих созывов ВР.

Например, ВР 8-го созыва не может похвастаться такой длительностью зимних каникул. Во время 1-й пленарной сессии планарных заседаний не было в период с 29 декабря по 12 января, во время 3-й – с 26 декабря по 25 января, 5-й – с 24 декабря по 16 января.

В КИУ отмечают, что парламент 7-го созыва тоже отдыхал зимой меньше. Депутаты работали до 20-х чисел декабря и выходили на работу 10 января или позже.

Под публикацией Комитета избирателей Украины появились гневные комментарии от украинцев. Некоторые из них недовольны тем, что 38 дней подряд не будет пленарных заседаний Верховной Рады.

К слову, еще до начала зимних каникул депутаты рассказали журналистам, как собираются праздновать Новый год.