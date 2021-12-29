Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Народные депутаты рассказали журналистам, как, где и с кем планируют встретить Новый год. Ряд парламентариев решили даже рассекретить, во сколько им обойдется празднование Нового года.

Народный избранник от «Слуги народа» Юрий Камельчук заявил, что Рождество он проводит с родителями, а на Новый год, как правило, уезжает с супругой за границу, а после часть свободного времени проводят в Карпатах. Однако Камельчук не сказал, в какой стране он планирует встретить Новый 2022 год,

Его коллега Сергей Швец тоже планирует встретить Новый год за границей. По его словам, он с супругой поедет к родителям в Беларусь.

«Абсолютно спокойная, сельская встреча Нового года, с родителями, детьми», — сказал народный избранник.

Еще один депутат от «Слуги народа» Александр Санченко планирует встретить Новый год во Львове. Депутат подсчитал, что новогодний уикенд во Львове обойдется ему в 10 тыс. гривен.

А вот народный избранник от «ОПЗЖ» Илья Кива заявил, что на новогодние праздники он отложил 50 тыс. гривен. По словам депутата, он планирует «одеть костюм Деда Мороза и дарить подарки детям».

«А вообще на новогодние праздники у меня отложено 50 тыс. гривен», — поведал депутат.

Народный избранник от «Европейской Солидарности» Михаил Бондарь рассказал о своей новогодней традиции. По словам народного депутата, каждый новый год он вместе с пластунами едет на передовую к украинским защитникам.

«Едем с Вифлеемским огнем и лакомствами», — сказал Бондарь.

Депутат добавил, что поездок за границу на новогодние праздники не планирует и добавил, что, возможно, отправится в Карпаты на пару дней.

Его коллега по партии Владимир Вятрович сказал, что Новый год планирует встретить в Киеве или под Киевом в компании друзей. А вот Рождеству депутат придает большое значение, чем Новому году. Поэтому хочет встретить этот праздник по украинским традициям.

Депутат от «Батькивщины» Иван Крулько планирует провести новогодние праздники в Украине. По его словам, он вместе с детьми любит кататься на лыжах, поэтому в планах – катание на лыжах. На новогодний стол нардеп от «Батькивщины» планирует потратить 5 тыс. гривен.

Ранее мы сообщали, что депутаты признались, какие подарки получали на День святого Николая в детстве.