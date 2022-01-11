Об этом он сказал в эфире «4 Канала», передает «НБН».

Вчера, 10 января в Женеве состоялись переговоры по безопасности между Россией и США. Разговор сторон длился более 7 часов.

Экс-посол Украины в Беларуси, дипломат Роман Безсмертный считает, что Украина получила определенную передышку благодаря этим переговорам.

«Можно ли говорить о том, что кто-то выиграл в этих переговорах, а кто-то проиграл. Могу сказать так: что касается Украины, то Украина получила определенную передышку. Второе – очевидно, что эти шаги сплачивают антипутинскую коалицию», — сказал дипломат.

Кроме того, Безсмертный отметил, что американская сторона четко заявила, что если Россия не пойдет на деэскалацию на границе возле Украины, то будут санкции, а в случае эскалации Россию тоже ждут санкции, более «болезненные».

«Причем это было разделено на три группы возможных санкций, которые будут использоваться Вашингтоном и европейским сообществом», — сказал политик.

Также дипломат отметил, что американская сторона заявила, что США не будут делать каких-либо шагов, которые касаются Украины, без согласования их с Украиной.

К слову, ранее Безсмертный назвал особо опасную страну для украинцев, кроме России.