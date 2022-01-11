Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

В ходе совещания глава Кремля поддержал президента Казахстана, отметив, что «Кемел» столкнулся с серьезным вызовом в вопросе безопасности своей страны.

«Всем известно, что президент Казахстана Кемел Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности», — сказал глава Кремля.

При этом настоящий Токаев, который участвовал в заседании по видеосвязи, промолчал и никак не отреагировал на то, как Путин по сути исковеркивал его имя.

Как известно, глава Кремля давно страдает памятью на имена своих коллег и не только. подобный случай был с тем же Токаевым в 2019 году, когда Путин, высказываясь о смене власти в Казахстане, назвал Токаева просто «новым президентом», не сумев выговорить его полное имя.

В этот раз российский президент хотя бы попытался назвать его имя, но не то.

Ранее мы сообщали о том, почему Ельцин своим преемником выбрал именно Путина: кто еще был в числе кандидатов.