Об этой информации сообщил «Апостроф», передает «НБН».

В самом начале Грушецкий начал издали. По его словам, одной перезагрузки власти и внедрения молодых людей на посты оказалось мало для того, чтобы поднять страну на европейский уровень. Он уверен, что в структурах должны сидеть скорее опытные профессионалы, чем амбициозные новички.

«Если говорить о Зеленском, то он начал далеко не с того. Тот факт, что он начал преследовать Порошенко означает не самую лучшую перспективу: на выборах люди будут не так охотно голосовать за него», — сказал Грушецкий.

Он уверен, что, если все так и продолжится, то в финал президентской гонки в будущем выйдут два кандидата: глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и один из лидеров «ОПЗЖ» Юрий Бойко.

«Однако у Бойко нет такого опыта, как у Тимошенко. Она отвечает всем требованиям и возможностям по опыту. В отличие от этого оппозиционера, она сможет справиться с рядом задач, приведя к власти компетентных людей», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее сообщалось следующее: Путин выстроил жесткие планы по Украине на 2024 год: инсайдер рассказал, о чем начали говорить в РФ.