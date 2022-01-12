Об этом политик заявил в программе «Хард» с журналисткой Натальей Влащенко, передает «НБН».

Главный «радикал» украинской политики Олег Ляшко считает, что в 2022 году недовольство украинцев политической и экономической ситуацией в стране может привести к смене власти. Экс-депутат напомнил, что в Украине вся власть принадлежит исключительно народу.

«Я считаю, что 2022 может быть годом не только парламентских, но и президентских выборов. Потому, что с такой политикой, которая идет выход один – или Майдан, или досрочные выборы», — сказал лидер «Радикальной партии».

При этом политик заявил, что он категорически против новых Майданов в стране. Он считает, что Россия может воспользоваться такой ситуацией, чтобы нанести новый удар по нашему государству.

Кроме того, Ляшко сказал, что он поддерживает идею досрочных парламентских выборов и формирования нового Кабинета Министров.

«Этот год должен стать годом новых выборов в Верховную Раду и годом нового Кабинета Министров. Настоящих реформ, а не имитации их проведения. Ведь, что можно говорить о нынешнем Кабинете Министров, если даже нет программы действий?», — заявил политик.

Стоить отметить, что ранее Олег Ляшко заявил, что премьер-министр Шмыгаль обманул украинцев.