Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал американского журналиста Такера Карлсона, от спецпредставителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа прозвучало заявление — проведение президентской кампании в Украине является необходимым шагом, и власти нашей страны одобрили такие действия.

Исходя из слов Уиткоффа, президентские выборы в Украине обязательно состоятся, так как с этим согласились в Киеве. В частности, американский высокопоставленный функционер полагает, что Владимир Зеленский сделает все возможное для организации выборов президента.

Впрочем, Уиткофф не назвал четких временных рамок вышеописанного волеизъявления, но подчеркнул — Зеленский попал в крайне сложную ситуацию, так как вынужден противостоять ядерной державе (РФ) с населением, вчетверо превышающим украинское.

Также, спецпредставитель США акцентировал:

Сейчас лучшее время для него [Зеленского], чтобы заключить сделку. Президент Трамп может предоставить ему лучшую возможную сделку, которую он когда-либо получит.

Ранее мы писали о том, как в МИД комментировали угрозы Путина депортировать украинцев из РФ и оккупированных территорий.