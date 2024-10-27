Как сообщает «НБН» со ссылкой на обоснованное мнение главы ОПУ Андрея Ермака, опубликованное в итальянском издании Corriere della Serra, проведение президентских выборов в Украине вероятно лишь по завершению войны против государства-террориста Российской Федерации.

В частности, Ермак ответил на вопрос, заданный журналистом издания в интервью достаточно предсказуемо — «сразу» после того, как закончится война, судя по всему, победой Украины.

Руководитель Офиса президента Украины оправдал такое заявление довольно лаконично, указав, что Зеленский неоднократно и весьма ясно выражался по этому поводу. В частности, действующий президент хочет, чтобы все солдаты располагали возможностью проголосовать, равно как и беженцы, выехавшие за границу.

Однако, осуществить подобное невозможно, поскольку, процесс подготовки к выборам слишком дорогостоящ, и, подчеркнул Ермак:

…Сегодня [все] ресурсы должны идти на войну.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский сообщал наиболее вероятные сроки появления северокорейских солдат на поле боя в Украине.