Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.

Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ход переговоров между представителями США и России в Женеве.

«Мы бы не хотели, как официальные представители США, сыпать угрозами и ультиматумами, предрекая, кто и какую высокую цену заплатит, мы не хотим этому уподобляться. Мы все-же, предпочитаем сначала переговорить, а потом давать оценку и делать прогнозы», — отметил Песков.

По его словам, нужно дождаться окончания переговоров и следующего раунда ОБСЕ.

«Россия ведет переговоры культурно, мы всегда открыты к диалогу, наши представители сохранили дипломатические традиции, несмотря на жесткую ситуацию», — уточнил пресс-секретарь Путина.

Далее он продолжил, отметив, что в РФ хорошо слышат агрессивные заявления представителей США и понимают, зачем это делается.

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