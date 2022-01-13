Об этом пишет Telegram-канал «Легитимный», сославшись на источник в Офисе президента, передает «НБН».

Еще 22 декабря 2021 года Госдума РФ поддержала назначение Бориса Грызлова послом России в Беларуси.

Сегодня, 13 января стало известно о том, что МИД Беларуси одобрил кандидатуру нынешнего главы российской делегации в ТКГ.

Конечно же, возникает вопрос, кто тогда заменит Грызлова на переговорах по Донбассу в ТКГ. Как пишет Telegram-канал «Легитимный», на Банковой уже пошли слухи, что этим человеком может стать Владислав Сурков – бывший помощник президента России Владимира Путина, еще известен, как экс-куратор так называемых «Л/ДНР».

«Наш источник из Офиса президента сообщает, что на Банковой пошел такой слух, что главой ТКГ со стороны РФ вместо Грызлова могут назначить Суркова, которого категорически не переносят в ОП. Кремлевский источник опровергает эту информацию, заявив, что для Суркова это «слишком мелкая должность»» — пишет Telegram-канал.

Сурков курировал отношения с Украиной с начала протестов на Майдане, а ушел с должности помощника президента РФ в феврале 2020 года.

Владислав Сурков. Фото — rbc.ru

Стоить отметить, что ранее один из представителей Украины в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, какое заявление украинской стороны привело в растерянность Грызлова.