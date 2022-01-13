Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.

Это заседание будет последним раундом переговоров, начавшихся со встречи США и России в Женеве и продолжившихся в Брюсселе с НАТО.

Заседание открыл действующий председатель совета ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

В своем вступительном слове он отметил, что в данный момент Европа столкнулась с угрозой войны, которая достигла наивысшей степени за последние 30 лет.

«Угрожающая смесь вызовов миру и безопасности, затянувшиеся конфликты, военная конфронтация, радикализация, терроризм, нарушения основных прав и свобод ведут к росту неопределенности, непредсказуемости, и страхов в наших обществах», — заявил Рау.

Далее председатель совета ОБСЕ сказал о необходимости сосредоточиться на проблемах в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности, для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

По его словам, ситуация с возможной военной эскалацией в регионе требует соответствующей международной оценки и надлежащей реакции.

Ранее мы сообщали о том, что РФ пригрозила НАТО непредсказуемыми последствиями: итоги заседания Совета Россия-НАТО.