Об этом пишет «НБН» ссылаясь на диалог Андрея Ермака с дипломатом США, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом.
«Мы абсолютно готовы стать полноценным членом НАТО», — уверил глава Офиса президента Украины.
Ермак уточнил, что Киев находится в ожидании, когда же Альянс озвучит нам конкретные требования касательно членства в НАТО:
«Я просто хочу снова сказать, что на сегодня для Украины членство в НАТО — это вопрос жизни и смерти».
Как мы сообщали до этого, Генсек НАТО заявил, что Украина станет членом Альянса.
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