Об этом пишет «НБН» ссылаясь на диалог Андрея Ермака с дипломатом США, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Гербстом.

«Мы абсолютно готовы стать полноценным членом НАТО», — уверил глава Офиса президента Украины.

Ермак уточнил, что Киев находится в ожидании, когда же Альянс озвучит нам конкретные требования касательно членства в НАТО:

«Я просто хочу снова сказать, что на сегодня для Украины членство в НАТО — это вопрос жизни и смерти».

Как мы сообщали до этого, Генсек НАТО заявил, что Украина станет членом Альянса.