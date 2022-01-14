Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook Тимошенко рассказала о некоторых весьма неутешительных, и даже опасных данных, которые ничего хорошего не предвещают в ближайшем будущем.

В частности, политик рассказала, что прошлый год оказался самым неутешительным и опасным в плане экономики страны.

Депутат Верховной Рады Украины отметила, что согласно официальным данным, обнародованным Государственной службой статистики, на протяжении 2021 года цены на продукцию промышленности в нашей стране выросли на 62,2 процента. По ее словам, это самый большой рост на протяжении последних двадцати пяти лет.

Она добавила, что главной опасностью является реальный показатель инфляции.

Цитата из сообщения Юлии Тимошенко:

«Эта инфляция приведет к удорожанию всего, причем уже на протяжении ближайших нескольких месяцев. Рост промышленных цен будет отражен на стоимости каждого товара. Это будет отражаться на кошельке каждого украинца, бюджете каждой украинской семьи».

А правительство нашей страны, по словам Юлии Владимировны, в этой ситуации только то и делает, что демонстрирует собственную растерянность и непонимание всех происходящих процессов.

Что касается цен на определенные продукты питания, то известно, что правительство будет их регулировать. По крайней мере, об этом заявлял глава Кабмина Денис Шмыгаль.