Об этой информации сообщил Снегирев в интервью «4 Канала», передает «НБН».

В самом начале телеведущий спросил у эксперта о том, что вообще делают войска Российской Федерации близ границ Украины. Политолог, в свою очередь, выразил уверенность, что официальная информация о количестве военных сил не соответствует реальности. Тем не менее, он не исключил, что подобные марши и учения близ границ Украины подразумевают возможность вторжения.

«По нашей информации из организации «Права Справа», есть возможность использования химического оружия на подконтрольной Украине территории. В частности, речь идет о близлежащих территориях к городу Славянск. Потому СБУ нужно сосредоточиться на том, что такая диверсионная акция имеет место быть.

На этом фоне еще сообщалось, что Пушилин издал новый указ по «мобилизации» в ОРДО: стало известно, что ждет дончан.