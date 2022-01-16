Пресс-секретарь российского президента сообщил о том, что НАТО постепенно вторгается в Украинское государство, заявив, что таким образом Альянс приближается к «красным линиям».

По словам спикера Путина, российский лидер боится сближения украинских властей с Организацией Североатлантического договора, информирует «НБН» со ссылкой на The Hill.

Песков отметил, что главу Кремля пугает вторжение НАТО на украинскую территорию. По его словам, Путин сказал, что такие действия Альянса представляют для России реальную угрозу.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что Альянс тесно сотрудничает с украинским руководством, размещает на территории страны свою инфраструктуру и проводит совместные учения с ВСУ.

«Мы не можем больше терпеть», – сообщил спикер Путина.

Также Песков объяснил, почему россияне стянули множество вооружения и перебросили подразделения армии РФ к границам Украины. Пресс-секретарь главы Кремля заявил, что Москва считает нужным оставить свои войска в этом регионе из-за «недружелюбной атмосферы», созданной учениями и вооружением Альянса.