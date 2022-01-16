В эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт рассказал, что очередной виток эмоциональной нестабильности у главы Российской Федерации начался в конце лета два года назад. Тогда президент-агрессор расценил два события, которые произошли в этот период, как составляющие заговора Запада против него, российской власти и суверенитета его страны.

Невротизация главы Кремля возникла с событиями в Беларуси, когда народ восстал против нелегитимного президента страны Александра Лукашенко. Усугубило эмоциональное состояние Путина и отравление веществом «Новичок» оппозиционного лидера РФ Алексея Навального, которое громко обсуждали все зарубежные СМИ, пишет «НБН».

Белковский утверждает, что из-за своего страха российский лидер начал бороться с любыми проявлениями инакомыслия в своей стране достаточно жесткими методами. Сначала Путин разгромил оппозицию, после чего власти РФ объявили иностранными агентами тех, кто «копал» в своих расследованиях чувствительные для главы Кремля темы.

Политтехнолог добавил, что сейчас мир может наблюдать пик невротического поведения российского президента в переговорах с Соединенными Штатами Америки. Он отмечает, что «гарантии безопасности», которые Москва в ультимативной форме призывает выполнить от Запада, это «требование отвязаться» от России.

В то же время украинские эксперты отмечают, что российское руководство ничего не добилось от США на переговорах. Кроме того, Запад не пойдет на компромиссы с Кремлем, не уступая ранее озвученным принципам.