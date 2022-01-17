Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в телеграм-канале политика, в настоящее время в стране все весьма нехорошо.

Цитата из поста Тараса Чорновила:

«Как мне кажется, все очень плохо. Зеленский ради Путина готов даже ритуальное самоубийство совершить. И себя, и страны. Все доводы ДБР-ГПУ разбиты, обвинение ничтожно. Но никто из них не стал просить о перенесении заседания на несколько дней, как это было полтора года назад в аналогичных обстоятельствах. Теперь главное уже не внутреннее, а внешнее московское влияние. Абсолютные аналогии со временем Януковича, когда и он пошел на такое же самоубийство. Допускаю, что нас ждут очень плохие времена. За паржать от идиотов снова придется платить самую высокую цену».

screenshot — t.me/Chornovil_official

Как известно, сегодня в Печерском районном суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения для пятого президента Украины Петра Алексеевича Порошенко по обвинениям в государственной измене. Мы уже писали о том, что лидер «Европейской солидарности» прибыл в зал заседаний сразу же после того, как самолет с ним приземлился в аэропорту.