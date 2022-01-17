Об этом политик заявил в студии телеканала UkrLive, передает «НБН».

Геннадий Москаль заявил, что санкции против граждан Украины без решения суда были введены СНБО незаконно. По словам политика, это является нарушением украинского законодательства и за это придется отвечать нынешней власти.

«Что касается санкций… Закон четко предусматривает, что по отношению к гражданам Украины не могут быть применены санкции – только против граждан иностранных государств. Санкции против граждан Украины могут быть применены, если есть решение суда и суд признал их террористами. Так вот такого решения суда нет по отношению ни к одному гражданину Украины», — заявил политик.

Москаль сказал, что нынешней власти придется отвечать за вышеупомянутые решения СНБО.

«Последствия этих решений догонят всех: и Зеленского, и Данилова, и Ермака… Власть не является вечной. Рано или поздно придется отвечать. Когда это будет – мы не знаем. Может быть после каденции Зеленского», — сказал Москаль.

Стоить отметить, что ранее Москаль указал на опасное заявление президента Зеленского.