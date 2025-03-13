Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль тематического YouTube-шоу «ТаТоТаке», топ-менеджмент «Шахтер-Донецк» подал иск в суд на «Днепр-1» из-за вышеуказанного игрока.

Как стало известно, «Шахтер-Донецк» обратился в Хозяйственный суд Днепропетровщины, подав заявление, касающееся открытия производства по делу относительно запуска процедуры банкротства «Днепр-1».

В соответствии со сведениями Telegram-канала, претензии «горняков» затрагивают сферу невыполнения обязательств, взятых днепровским клубом касательно перехода Александра Пихаленко в «Динамо-Киев».

В частности, согласно заключенной коммерческой договоренности, при передаче бывшего игрока «Шахтер-Донецк» иному клубу, «Днепр-1» обязан был уплатить «черно-оранжевым» определенный процент от суммы трансферной сделки, однако этого не произошло.

Ранее наш информационный портал писал о том, как защитник «Кривбасса» Романчук объяснял ничью в игре против «Шахтер-Донецк».