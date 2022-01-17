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К такому заключению пришел ученый-исследователь Кевин Смит из Университета Небраски-Линкольна в США. В 2020 году он повторил тот же опрос и стой же группой людей, который был проведен в 2017 году за две недели до выборов американского президента и через две недели после.

Данные опроса оказались идентичными: порядка 40% американцев считают любые новости на политическую тему сильным источником стресса, вызывает гнев, чувство усталости, бессонницу и может стать причиной разрушения отношений между людьми.

А у 5% американцев из-за политики даже возникали мысли о суициде.

«Каждый 20-й взрослый американец задумывался о самоубийстве из-за тех или иных политических баталий. И это подтвердилось в двух последующих опросах», — заявил Смит.

Он считает, что такое положение дел несет риски не только для здоровья нации, но и для демократического общества в целом.

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