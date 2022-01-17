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Такое заявление прозвучало из уст пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в интервью, которое опубликовало издание Bloomberg.

«Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины», – так заявил путинский пресс-секретарь.

Далее Песков вновь озвучил требование Кремля к НАТО о предоставлении гарантий, что Украина не станет членом блока.

Кроме того, представитель Кремля признал, что на границе России и Украины остается очень высокая напряженность, хотя при этом уточнил, что РФ готовит эскалацию на востоке нашей страны.

Следует напомнить, что в США сообщили, что имеют информацию о размещении Россией на территории Украины группы разведчиков для совершения диверсий, которые страна-агрессор может использовать как предлог для вторжения в нашу страну.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, какую цель преследовали российские хакеры, атаковавшие украинские государственные сайты.