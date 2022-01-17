Политический эксперт Дмитрий Джангиров сообщил, что у Украинского государства еще будет шанс вернуть ОРДЛО обратно. Он предупредил, что у Зеленского могут рассматривать несколько предложений, которые поспособствуют возвращению оккупированных территорий.

Об этой информации сообщили в «Радио Спутник», передает «НБН».

В самом начале речь пошла о первом сценарии возвращения. В соответствии с ним, президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим функционерам из ОП пришлось бы пойти на ступки в вопросе вступления государства в НАТО.

«Такой сценарий обсуждают на протяжении нескольких лет. Если Украина решит отказаться от членства в НАТО на 20-25 лет, то ситуация на Донбассе может поменяться в лучшую для Киева сторону», — сказал эксперт.

Второй же вариант предусматривает право вето у Донбасса. Однако должен присутствовать соответствующий срок – 20 лет.

«Донбасс мог бы получить подобные полномочия благодаря тем условиям реинтеграции, которые бы им представили. Таким образом, мы бы пришли к тому, что выполнение Минских соглашений стало бы процессом с отягчающими. Однако на сегодняшний день это маловероятно», — заключил Джангиров.

Напомним, Пушилин издал новый указ по «мобилизации» в ОРДО: стало известно, что ждет дончан.