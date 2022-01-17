Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале Эллвуд выразил уверенность, что лидер Российской Федерации сам загнал себя в угол. Причиной тому является то, как уверяет политик, что Запад не решил поддаваться на его угрозы и ультиматумы касательно отсутствия экспансии НАТО на Восток.

«У Кремля будет только единственный выход. Только сам Владимир Путин прекрасно осознает, что же дальше предпринимать. Однако все решится на следующей неделе», — сказал представитель ЕС еще несколько дней назад (то есть, имеется ввиду, что уже на этой неделе).

В конце он добавил, что еще раньше коллективный Запад мог бы разместить в Украине большое скопление военных сил и техники. Эллвуд считает, что таким образом Европа могла бы предотвратить вторжение РФ. Однако, как он заявил далее, фактически все зависит от решений тех людей, которые находятся в руководстве РФ.

Так же Волкер озвучил планы Путина по Украине и РФ на 2022 год: дипломат сказал, что хочет закончить лидер РФ.