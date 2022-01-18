Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир телевизионного канала «НАШ», власть украинского государства, по словам Нестора Шуфрича, допустила три кардинальные ошибки при возвращении Петра Алексеевича Порошенко в Украину.

Согласно мнению политика, действующая власть весьма сильно боится Петра Порошенко, именно поэтому они пытались сделать все так, чтобы депутат ВРУ не вернулся на родину.



Член «Оппозиционной платформы – За жизнь», 17 января, в эфире телеканала заявил:

«Это полный идиотизм. Понимая, что политик за границей, они обращаются в Печерский райсуд. И это они для того сделали, чтобы поводом привести его на заседание. Хотя ранее он заявил, что вернется в Украину во второй половине января месяца. Другое дело, если бы он не приехал… В таком случае можно было бы говорить, что он не выполняет функции народного депутата. И в таком случае уже можно было бы обратиться в суд. Но украинские власти явно хотели спровоцировать его не приезд в Украину. И это был провал №1. Вторым провалом стал настоящий цирк на границе. А третьим – это все, что сейчас происходит. Одна глупость за другой, и так далее».

Кроме того, Шуфрич высказал мнение, что Петр Порошенко станет причиной нового Майдана, так как этот политик включил все рычаги для собственного спасения от тюрьмы.

Ранее свой вывод из ситуации, которая возникла между Порошенко и Зеленским, сделал политический эксперт Владимир Кацман.