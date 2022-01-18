Об этом он рассказал в студии «24 Канала», передает «НБН».

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что у Петра Порошенко есть шансы вернуться в большую политику. По его словам, многое в данном вопросе будет зависеть от нынешнего президента Владимира Зеленского.

Гайдай считает, что если украинцы полностью разочаруются в действиях президента Владимира Зеленского, то это может стать реальным шансом для Петра Порошенко.

Поэтому, шансы Порошенко снова стать игроком большой украинской политики и претендовать на высокие посты Гайдай оценил, как «50% на 50%».

Стоить отметить, что вчера, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину. В аэропорту политика встречало огромное количество людей. Огромное количество его сторонников было и под Печерским районным судом Киева, где ему избирали меру пресечения. Однако оглашение меры пресечения для Порошенко перенесли на 19 января.