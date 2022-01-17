Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на AP.news.

В Киеве под зданием Печерского районного суда сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко, который сегодня, 17 января вернулся в Украину, устроили танцы под композиции украинских групп. В суде избирают меру пресечения экс-Гаранту, которого подозревают в госизмене.

Участники митинга в поддержку Порошенко собрались в круг и начали танцевать под хиты группы «Тартак» и группы «Брати Гадюкини». Видимо, таким образом, люди попытались согреться и хоть как-то скоротать время в ожидании решения суда.

Тем временем, пока участники митинга пытаются согреться танцами, к Печерскому суду подвозят автозаки. Сторонники Порошенко сообщают в социальных сетях, что правоохранителей под зданием суда стало больше.

В частности, фото с места события опубликовал в своем Telegram-канале политический эксперт, юрист Андрей Смолий.

«Полиция готовится. Правоохранители выстраиваются, к суду подогнали автозаки и технику. Похоже, что Зеленский принял решение об аресте», — пишет Смолий.

Фото — Телеграм-канал Андрея Смолия

Кроме того, кадры с места события показал и народный депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он показал, что происходит под Печерским судом, в то время, пока суд принимает решение. Он тоже заявил, что к зданию суда подогнали автозаки.

Фото — Телеграм-канал Алексея Гончаренко

Фото — Телеграм-канал Алексея Гончаренко

К слову, во время заседания суда Порошенко уснул.