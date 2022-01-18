Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на The New York Time.

На страницах американского издания The New York Time появилась информация о том, что Россия начала эвакуацию своих дипломатов и членов их семей из Украины. Сообщается, что еще после Нового года автобусами из Украины в Москву вывезли 18 человек – в основном это супруги и дети российских дипломатов. Издание пишет, что в ближайшее время пределы Украины должны покинуть еще 30 человек, которые работают в консульствах в Киеве и во Львове.

В сети сразу же появилось несколько версий того, почему вдруг Россия начала эвакуацию своих дипломатов из Украины. Кто-то считает, что это признак, того, что Россия действительно готовится к новой военной операции против Украины, а кто-то, что это лишь способ посеять еще большую панику среди украинского общества.

Выразил свое мнение по этому поводу известный военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Журналист подозревает, что Россия таки эвакуировала своих дипломатов.

На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил, что телефоны дипломатических ведомств РФ не отвечают.

При этом он не исключает, что это всего лишь «спланированный спектакль». По мнению Цаплиенко, таким способом Кремль усиливает давление и на Украину, и на страны Запада, запугивая новой войной против Украины.

К слову, на фоне угрозы возможного российского вторжения в Украину внезапно с рабочим визитом едет госсекретарь США Энтони Блинкен.