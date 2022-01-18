Об этом он пишет в своем Telegram-канале, передает «НБН».

19 января в Украину приедет с официальным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Примечательно, что о приезде Блинкена стало известно лишь за день до визита.

Политический эксперт, юрист Андрей Смолий сделал два важных вывода внезапного визита госсекретаря США в Украину. Смолий считает, что угроза полномасштабного российского вторжения в Украину действительно очень серьезная.

«Однозначно, это значит, что ситуация с агрессией РФ очень серьезная», — считает Смолий.

Эксперт отметил, что на прошлой неделе Украину негласно посетил глава ЦРУ, но об этом стало известно лишь сейчас.

«На прошлой неделе глава ЦРУ, теперь Госсекретарь США. Напомню, что по данным западных СМИ и экспертов США, Путин может пойти на агрессию в конце января – середине февраля», — пишет Смолий.

Кроме того, Смолий считает, что Блинкен во время своего рабочего визита может поднять и вопрос уголовного преследования пятого президента Петра Порошенко, так как его визит состоится в день, когда суд должен будет огласить решение по мере пресечения для политика.

Ранее, Блинкен заявлял, что США не пойдут на уступки по Украине в переговорах с РФ.