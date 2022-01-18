Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», сославшийся на свой источник, передает «НБН».

«Наш источник прокомментировал слухи, которые появились из-за увольнения Арестовича с его места «советника Главы ОП». Было сказано следующим образом: все там очень неоднозначно. Более того, стало ясно, что среди функционеров на Банковой идет «тихая война». Увольнение Арестовича стало частью паззла той внутренней игры, которая развернулась в Украине», — заключил источник.

Таким образом, даже инсайдер не может представить картину в полном объеме. Тем не менее, малоизвестные эксперты утверждают, что «война» идет внутри за место у «кормушки», поскольку многие в ОП хотят заработать побольше денег. Тем не менее, на официальном уровне такие заявления ничем не были подкреплены.

Тем временем, Ахметов начал сильно поддерживать одного политика Украины: источник назвал его имя.