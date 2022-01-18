Об этом политолог рассказал в студии Politeka-Online, передает «НБН».

Политолог Владимир Фесенко считает, что риски нового витка российской агрессии сейчас очень высоки.

«Риски новой военной агрессии сейчас самые высокие с 2014 года. Не думаю, что речь идет о большой войне, но риски локальных военных операций против Украины. Проявления гибридной войны мы уже видим – кибератаки, волна «минирований». Все это проявления гибридной войны и напряжение существенно выросло», — сказал Фесенко.

Политолог отметил, что на Западе всерьез опасаются военных авантюр России против Украины. Поэтому, по его словам, Запад предоставляет Украине определенную военную помощь в виде поставок военного вооружения и координации действий. Фесенко подчеркнул, что, таким образом, страны Запада еще и посылают сигнал России, что они не будут стоять в стороне в случае новых военных операций против Украины.

«Это сигналы Украине о том, что нас будут поддерживать – воевать не будут, но помогать будут, и возможно, более интенсивно, чем раньше. Но это и сигнал России, что ситуация будет не такой, как в 2014 году, когда западный мир с удивлением и недоумением наблюдал за российской агрессией и ничего не предпринимал. А сейчас есть действия профилактического характера, предупреждения, поэтому, все-таки сдерживание российской агрессии сейчас проявляться достаточно очевидно. Но другое дело, что и Путин на взводе. К сожалению, но риски есть», — подытожил политолог.

Стоить отметить, что на страницах Bloomberg появилась информация, что США сомневаются, что Германия может пойти на жесткие санкции против РФ в случае полномасштабного российского вторжения в Украину.