Об этом пишет Bloomberg, передает «НБН».

Авторитетное американское издание Bloomberg, сославшись на источники, пишет, что руководство США сомневается, что Германия может ввести жесткие санкции против РФ, в случае новой военной операции Кремля против Украины. Причина кроется в позиции официального Берлина по газопроводу «Северный поток-2».

При этом один из депутатов немецкого Бундестага Нильс Шмид сказал, что Вашингтону легко призывать Берлин к более жесткой позиции по отношению к России. Немецкий депутат сказал, что Европа заплатит высокую экономическую цену, если решится на этот шаг, так как она более тесно связана с РФ экономически.

Стоить отметить, что Германия не поддерживает идею поставок Украине летального оружия. В то время, как другие страны Запада поставляют Украине оружие, чтобы помочь защититься от вероятного полномасштабного вторжения РФ. Оружие в Украину поставляли США, Великобритания, Турция.

Тем временем, американские СМИ сообщили, что Россия начала эвакуацию своих дипломатов из Украины.