Об этом он рассказал в эфире программы «Хард», которая выходит на телеканале «Украина-24», передает «НБН».

Журналист Дмитрий Гордон в очередной раз заявил, что он не планирует поход в украинскую политику. Он вспомнил, как президент Владимир Зеленский предлагал ему высокие должности, но он от них отказался. Произошло это в первые полтора года президентства Владимира Зеленского, когда президентский Офис уже возглавлял нынешний глава ОП Андрей Ермак.

«Предлагали мне два очень высоких поста – я отклонил оба предложения. Предлагал лично Андрей Ермак от имени президента», — сказал Гордон.

При этом представитель СМИ наотрез отказался называть, какие должности ему предлагали.

Также журналист добавил, что в политике невозможно остаться «отдельно чистым вокруг грязи».

«Заляпают и смешают тебя в этой грязи и уроют в ней. И на этом все и закончится», — сказал известный журналист.

К слову, недавно Гордон заявил, что Зеленский хочет съехать с Банковой.