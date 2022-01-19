Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украинскую Правду».

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил экс-«прокурора» аннексированного Крыма и экс-депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую послом России в африканскую республику Кабо-Верде.

В комментариях российским СМИ Поклонская сообщила, что не собирается вступать в должность. Она объяснила это тем, что у нее «изменились личные обстоятельства».

При этом народный депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко считает, что причина кроется в другом. Гончаренко уверен, что предателей своей Родины нигде не любят и не ценят.

«Поклонская уже не планирует свой отъезд в Кабо-Верде, говорит о личных обстоятельствах. А как рассказывала… Объясню еще раз. Ни в одном государстве не будут нормально воспринимать предателей, которые выторговали себе паспорт в обмен на коллаборанство. Запомни, Наталья. Это клеймо», — пишет народный избранник в своем Telegram-канале.

Кроме того, парламентарий напомнил Поклонской, которая подозревается в Украине в государственной измене, что ее ждет украинское правосудие.

«Тебя ждет Лукьяновское СИЗО», — добавил он.

Как известно, Наталья Поклонская работала в украинской прокуратуре до аннексии Россией украинского Крыма. После захвата Россией полуострова она перешла на сторону страны-агрессора. В аннексированном Крыму Поклонская получила должность «прокурора».

Ранее стало известно, что Поклонская получила дорогую квартиру в Москве.