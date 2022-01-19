Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Как оказалось, госсекретарь США прибыл в Украину по поручению президента США Джо Байдена. Об этом рассказал сам высокопоставленный американский чиновник.

«Господин президент попросил меня приехать, чтобы подтвердить поддержку», — сказал Блинкен.

Он отметил, что США продолжают свои дипломатические усилия, чтобы предотвратить вероятную эскалацию со стороны РФ.

Кроме того, американский политик сделал ряд других важных для Украины заявлений.

Он заявил, что в случае если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину, то российскую экономику будут ждать «калечащие» последствия. Также он заявил, что оборонная помощь для Украины будет увеличена.

Кроме того, американский политик обсудил с президентом Украины экономическую помощь для Украины и международную безопасность.

Стоить отметить, что визит Энтони Блинкена в Украину состоялся на фоне угрозы нового витка российской агрессии против Украины. Многие эксперты отметили, что визит американского чиновника стал весьма внезапным. Ведь о приезде госсекретаря США в Украину стало известно лишь за день до визита – 18 января. Например, политический эксперт Андрей Смолий считает, что внезапный визит госсекретаря США в Украину может говорить о том, что угроза эскалации со стороны РФ действительно очень высока.