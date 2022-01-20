Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Reuters.

На снимках зафиксирована военная техника страны-агрессора. Среди которой танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты, грузовые автомобили и другая военная техника. Вся вышеперечисленная военная техника концентрируется на военных полигонах России.

Некоторые из них находятся очень близко к украинской границе. Например, полигон в Клинцах находится всего в около 30 км от границы нашего государства. А, например, военный полигон РФ в Климовом еще ближе – к украинской границе всего каких-то 13 км.

Спутниковые снимки также показали фото военной техники, которая концентрируется на других полигонах – в Ельне и в Погоновом.

Напомним, Россия начала очередное наращивание своего военного присутствия осенью 2021 года. Согласно разведывательным данным Украины и стран Запада, на границе с Украиной РФ сконцентрировала примерно 100 тыс. военных и огромное количество военной техники.

США ранее пригрозили России серьезными, «калечащими» санкциями в случае полномасштабного российского вторжения в Украину.

Стоить добавить, что ранее в ТКГ рассказали, пойдет ли Путин на полномасштабное вторжение в Украину.