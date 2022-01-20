Об этом журналист заявил в студии «Радио. Донбасс Реалии», передает «НБН».

Журналист, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш считает, что глава Кремля Владимир Путин не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

«Я не вижу оснований думать, что Путин действительно начнет полномасштабное вторжение по всей длине границы. Поскольку он прекрасно понимает последствия такого шага, а главное я не вижу выгоды ему от таких действий. И еще немало важно – за 20 лет нахождения Путина у руля России уже можно проанализировать какие-то его реакции, и ни разу Путин не пошел на какой-то открытый конфликт, за который он может понести ответственность, а прямое вторжение – это уже может быть ответственность», — сказал Гармаш.

При этом Гармаш подчеркнул, что Путин не отказался от своей главной цели – вернуть Украину под контроль России.

«Но я думаю, что он будет добиваться этого другими путями. Как любой КГБешник он будет действовать спецоперациями», — считает журналист.

Ранее Гармаш рассказал, почему Россия отказывается проводить обмен пленными.