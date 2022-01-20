Об этом Алексей Голобуцкий пишет в своем Telegram-канале, передает «НБН».

Как стало известно, бывший «прокурор» аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что не будет вступать в должность посла России в Кабо-Верде.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что в последнее время коллаборантка снова вернулась к украинской риторике – она делает акцент на своем украинском происхождении.

«Публичный отказ от дипломатической карьеры вместе с возвращением привычной ее украинской риторике (подчеркивание украинского происхождения, принадлежности к украинской культуре и т.д.) вполне может коррелироваться с ближайшими агрессивными планами Кремля относительно Украины и т.н. «ЛДНР»», — пишет Голобуцкий.

Политтехнолог предполагает, что в России снова вернулись к мысли, что Поклонскую надо использовать на «украинском направлении». Голобуцкий пишет, что кремлевские кураторы могут применить Поклонскую «в рамках инициативы присоединения «Л/ДНР» к Украине».

«К тому же женщина оптимальный вариант для риторики «мира и братской любви». В общем, не к добру это, не к добру», — считает Голобуцкий.

К слову, нардеп Алексей Гончаренко рассказал, почему на самом деле Поклонская не поедет в Африку.