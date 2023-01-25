Политический эксперт, комментируя уход Тимошенко из Офиса президента Украины, напомнил, что к нему были претензии и до полномасштабного вторжения России, и во время войны, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

«Мы видели все эти скандалы, последний по поводу американской машины, на которой он ездил. Более того, в ОП он ответственен за региональную политику. Если столь признана неуспешной деятельность пяти губернаторов, то логично, что и к Тимошенко есть вопросы», — объяснил политтехнолог.

По словам Голобуцкого, сейчас трудно продать обществу то, что средние и низшие руководители делают что-то неправильно, а на верху все прекрасно.

Эксперт отмечает, что сейчас трудно понять, что могло стать стимулом для увольнения Тимошенко. Его уход из Офиса Зеленского выглядит как давление общественности, но есть и соображения, что это было давление со стороны Запада.

«Я читаю западную прессу и там не все в восторге от того, что происходит в Украине, то есть у них есть претензии», — отметил политтехнолог.

Он добавил, что в следующем году пройдут президентские выборы в США. Часть Республиканской партии критически относится к военной помощи Вашингтона Украине, а сторонники Дональда Трампа прямо заявляют, что в нашей стране нет демократии, есть коррупция и другие проблемы, поэтому почему Америка «должна за это платить».

Голобуцкий добавил, что по этой причине Украина должна не только демонстрировать успехи на фронте, но и перемены в государстве.

Напомним, что Зеленский назначил нового заместителя руководителя ОПУ вместо Тимошенко.