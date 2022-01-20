В случае вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины в Европе появятся миллионы беженцев. Об этом заявил глава Минобороны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на интервью Алексея Резникова для программы Hard Talk.

По словам чиновника, вторжение армии Российской Федерации станет «очень и очень тяжелым» для граждан страны-оккупанта.

Резников отметил, отвечая на вопросы о том, что ВС России гораздо больше, что в результате полномасштабного наступления на Украину, на европейских границах будет стоять множество мигрантов из нашей страны.

Глава Минобороны не сомневается, что большое количество украинских беженцев создаст проблемы для Европы. Война в Украине обернется для европейских стран настоящей катастрофой, в частности для Польши и Германии у границ которых будут оставаться наши соотечественники.

Политик объяснил, что это военные действия не только на востоке нашей страны, поскольку россияне следуют на восток Европы. По его мнению, уже сейчас нужно дать понять Москве, что война с Украинским государством ей дорого обойдется. Министр подчеркнул, что санкции против России Запад должен ввести до войны, а не после вторжения.

Вместе с тем, Украина подписала военное соглашение со Швецией. Резников объяснил, почему соответствующий документ должен заставить задумать Кремль.