Генерал указал на проблему сил территориальной обороны, по его мнению, их рассматривают только как военный компонент. Кривонос отметил, что сейчас главнокомандующий ВСУ уже осознал, что проблема защиты Украины не только проблема армии государства.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на интервью военного для издания «Апостроф».

Кривонос объяснил, что принимает участие в обороне страны не только, как принято считать, украинское войско, а и широкая численность людей в тылу. В связи с этим основная задача территориальной обороны заключается в том, чтобы обеспечить грамотное функционирование системы Украины в любой сложившейся ситуации.

По словам генерала, в тылу не должны испугаться действий вражеской армии, ДРГ и позволять дестабилизировать ситуацию в районах, где не происходят боевые действия. В таком случае украинские военные на фронте будут вовремя получать все необходимое – боеприпасы, вооружение, технику и продукты питания.

Кривонос подчеркнул, что территориальная оборона не должна воевать, а создать такие условия, чтобы у вражеских сил не было желания действовать в тылу Украины.

Также генерал утверждает, что сейчас официальный Киев должен правильно использовать «прокол» Кремля по Донбассу. В частности, украинское руководство может воспользоваться им на международном уровне, чтобы доказать, что против ВСУ на востоке страны воюют ВС РФ.