Об этом сообщает «НБН».

Граждане Украины рассказали, какие политические силы они готовы сейчас поддерживать. Опрос был проведен компаний Gradus Research.

Опрос показал, что пропрезидентская сила «Слуга народа» потеряла свое лидерство. Первое место заняла оппозиционная партия «Европейская Солидарность» (22%). А «слуги» оказались на второй строчке – свой голос за них готовы отдать 18% опрошенных.

На третьем и четвертом местах оказались «ОПЗЖ» и «Батькивщина» соответственно. Политическую силу «ОПЗЖ» готовы поддерживать 10% опрошенных, немного меньше «Батькивщину» — 8% опрошенных.

Кроме того, часть участников исследования хотят видеть в украинском парламенте политические силы, которых сейчас нет в Верховной Раде. 7% респондентов готовы голосовать за политическую силу экс-премьера Владимира Гройсмана, а 6% — за партию экс-депутата Евгения Мураева.

Опрос также показал, что 5% барьер могут преодолеть партии «Разумная политика» и «Партия Шария» и «Удар». Их поддерживают по 5% респондентов.

Участниками исследования стали 1000 человек. Опрос был проведен 19 декабря 2021 года.

Ранее один из опросов показал, готовы ли украинцы выходить на масштабные протесты.