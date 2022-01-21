Об этом Янина Соколова заявила в своей авторской программе «Соромно», передает «НБН».

Великобритания передала Украине противотанковые гранатометы NLAW. Журналистка Янина Соколова поблагодарила Великобританию за то, что та передала Украине новейшее вооружение.

Она отметила, что противотанковые гранатометы NLAW являются идеальным оружием для боевых заданий в условиях города. К тому же такие гранатометы не имеют аналогов в России.

«Такой себе британский «Джавелин» за 5 секунд он поражает цель. С ним можно спокойно спрятаться в помещении, укрытии или даже в квартире многоэтажки. Это оружие ближнего боя. Оно наносит удар на расстоянии от 600 до 800 метров», — поведала Соколова.

После этого журналистка предостерегла россиян от полномасштабного вторжения в Украину.

«А Великобритании хотим сказать «спасибо» за новейшее вооружение», — добавила журналистка.

К слову, в одном из выпусков свой программы Янина Соколова поинтересовалась у маленьких украинцев, что они думают о Майдане.