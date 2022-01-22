Сейчас в Украине наблюдается противостояние действующей власти против олигархов, в том числе Рината Ахметова. Стоит отметить, что за ситуацией активно следят не только политические эксперты и политики в нашей стране, но и на Западе.

Как информирует «НБН», телеграмм-канал «Легетимный» сообщил, что сейчас в стране можно наблюдать за тем, как бизнесмен Ахметов вместе с ведущим своего телеканала Савиком Шустером «торпедируют» Владимира Зеленского.

Цитата из сообщения источника:

«Савик Шустер и Ринат Ахметов продолжают торпедировать имидж президента Украины. Они делают это методом прокачки экс-президента Петра Порошенко. Последний эфир на телеканале «Украина 24» продолжил линию по формированию имиджа «не профессионализма» действующей власти».

Как известно, в пятницу, двадцать первого января, в эфире «Свободы слова Савика Шустера» действующую власть подвергли критике Дмитрий Разумков, призвав президента явиться на закрытое заседание Рады и прояснить уровень угрозы извне для Украины, а также экс-глава разведки Василий Бурба, который обвинил власть в том, что она не осведомляет граждан в страны в том, что делать в случае полномасштабной войны.