Эксперт утверждает, что глава Российской Федерации готов пойти на что-угодно, чтобы оправдать военные действия в Украине. Наша страна может ожидать любые провокации со стороны-страны агрессора, однако есть наиболее вероятный сценарий начала войны.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Сушко напомнил, как РФ начинала войну в Чечне. Исходя из этого, можно предположить, что ту же модель ведения войны Кремль использует в Украине. Российские военные способны взорвать как жилой дом, так и газопровод, при чем сделать это, как в своей столице, так и на территории «республик» Донбасса. Пострадать от таких провокаций могут не только гражданские и инфраструктура, но и военнослужащие России.

По словам эксперта, именно так президент РФ Владимир Путин пришел к власти.

Сушко отмечает, что любой сценарий провокаций Кремля преследует единственную цель – оказать давление на международное сообщество и Украинское государство. Также он напомнил о союзнике Путина, непризнанном президенте Беларуси Александре Лукашенко, которого также Москва может привлечь к выполнению своих военных панов.

Бывший белорусский министр культуры, дипломат Павел Латушко подтверждает, что Лукашенко способен позволить президенту РФ осуществить вторжение в Украину с территории его страны. В подтверждение своих слов он напомнил далеко не дружелюбную риторику нелегитимного президента в адрес нашей страны.