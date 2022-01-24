Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.
Кроме того, на оккупированных Донбасс прибыла ударная группа из военных подразделений РФ для координации действий с незаконными военизированными формированиями в случае нападения на ВСУ.
Об этом рассказали правозащитники из «Восточной правозащитной группы».
При этом они уточнили, что направление для удара выбрано со стороны Дебальцево с целью завладения Углегорской ТЭС.
«Вдоль линии разграничения развернуты полевые медицинские штабы, а также высвобождены от пациентов больницы в Дебальцево, Углегорске, Зоринске и Славяносербске», — сообщили в ВПГ.
Также имеется информация о том, что в связи с недостатком медработников в ОРДЛО, из РФ прибывают военные медики.
Все это происходит ходит на фоне процесса формирования резервистов и «добровольцев» в ОРДЛО для участия в боевых действиях против Украины.
Ранее мы сообщали о том, что эта дата нас очень волнует – командующий ООС назвал день возможного нападения России.
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