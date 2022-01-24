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Создается впечатление, что кто-то всем этим руководит, хотя понятно, кто.

Очередную версию о возможном нападении российской армии на Украину высказал командующий ООС Александр Павлюк, который даже назвал конкретную дату полномасштабного наступления войск РФ.

По его словам, Россия может напасть 20 февраля сразу после окончания зимней Олимпиады в Китае и одновременного завершения совместных войсковых учений России и Беларуси.

«Эта дата нас очень волнует», — признался командующий.

Павлюк считает, что Путин просто не хочет запятнать Олимпийские игры.

Как отметил командующий, Россия будет атаковать с нескольких направлений с целью захватить ключевые регионы на востоке и юге Украины. В частности, речь может идти об Одессе, Днепре и Харькове.

«В Кремле рассматривают разные варианты, и их не устроят только Донецк и Луганск. Они хотят нанести рану всей Украине, чтобы потом управлять нашей страной, как им заблагорассудится», — подчеркнул Павлюк.

Ранее мы сообщали о том, что вся операция может занять пару часов: генерал Кривонос о возможности захвата Киева российскими войсками.