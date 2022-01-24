Об этом сообщает «НБН».

Сегодня, 24 января состоялось экстренное заседание Совбеза. Глава государства Владимир Зеленский созвал СНБО на фоне угрозы нового российского вторжения в Украину. Традиционно после совещания секретарь Совбеза провел брифинг, на котором рассказал, о чем говорили члены СНБО за закрытой дверью.

По его словам, на заседании обсуждались меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз. Данилов сообщил, что на заседании заслушали доклады членов СНБО – министра обороны, главу разведки, министра иностранных дел, главу МВД, главу СБУ и главнокомандующего ВСУ.

Кроме того, на заседании СНБО поднимался вопрос состояния дел в украинской экономике и энергетике. Были заслушаны доклады главы Кабинета Министров и министра энергетики.

Также, по словам Данилова, еще один вопрос, который был на повестке дня – это борьба с пандемией коронавируса в Украине. С докладом по этому вопросу выступил министр здравоохранения.

Выступая на брифинге, Данилов призвал «сбавить накал».

«На сегодняшний день нет поводом для того, чтобы мы паниковали. Очень просил бы, чтобы все были в спокойствии… Ситуация контролируемая… ВСУ готовы дать отпор в случае необходимости», — сказал чиновник.

При этом он отметил, что ситуация сложная, однако напомнил, что она сложная начиная с 2014 года, когда Россия развязала против Украины войну и захватила часть территорий.

Стоить отметить, что социологи выяснили, что думают украинцы по поводу угрозы нового российского вторжения в Украину.