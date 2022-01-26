Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале народный депутат отметил, что разведка Украины выяснила важную деталь благодаря спутниковому мониторингу, а также БПЛА. Он уверяет, что Российская Федерация не готовится нападать на Украинское государство. Более того, Арахамия добавил, что количество военных сил на границах такое же, как было весной 2021-го года.

«Это проблема только для экономики. Россия создает напряжение, люди у нас не чувствуют уверенности, снимают счета, закрывают депозиты и многое другое. Если так продолжится еще 6-8 месяцев, то, в первую очередь, будет угроза подрыва экономики изнутри», — сообщил Арахамия.

Помимо этого, временем ранее сообщалось: правоохранители потеряли контроль над Украиной – Кива показал, что произошло возле главного управления СБУ.